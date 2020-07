Koppel samen overleden in Antwerps flatgebouw Sander Bral

22u08 50 Wilrijk In een appartementsgebouw in het Antwerpse district Wilrijk is een ouder koppel woensdagmiddag overleden. Het parket van Antwerpen kan voorlopig enkel bevestigen dat er zich feiten hebben afgespeeld in het gebouw en dat er een gerechtelijk onderzoek gestart is.

Immens veel politie, enkele ambulances en twee medische urgentieteams bezetten volgens bewoners van het 21 verdiepingen hoge flatgebouw aan sporthal De Bist in Wilrijk het parkeerterrein woensdagmiddag. De meeste bewoners zagen dat er iets aan de hand was maar weten niet precies wat. Drie personen in het gebouw bevestigen dat een ouder koppel - beiden 76 jaar - op de elfde verdieping samen overleed woensdagmiddag.

“Erg fijne mensen”, zegt bewoner Pol Thoné, wiens garage naast die van het koppel gelegen is. “Ik ben er echt niet goed van en ik weet echt niet wat er gebeurd kan zijn. Ik demonteer zelf oude metalen voorwerpen en verkoop die voor het goede doel. Dat kon hij echt appreciëren. Geregeld kwam hij langs met een fles wijn om dat te benadrukken. Dan deden we gezellig een babbeltje. Hij was erg sportief”, gaat Pol verder. “Zijn partner was moeilijker te been, regelmatig zag ik haar in een elektrische rolstoel. Het waren goeie buren. Ik zal hen erg missen.”

Gerechtelijk onderzoek

Het parket van Antwerpen bevestigde woensdag dat er een gerechtelijk onderzoek geopend is maar donderdag bleek dat er wellicht toch geen kwaad opzet in het spel is.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.