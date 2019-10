Kinderfilms op witte doek tijdens Festival Cinekids ADA

14 oktober 2019

12u52 0 Wilrijk Tijdens de herfstvakantie zwaait Cinekids opnieuw de deuren open in Wilrijk. Dit festival, dat 6 dagen lang jeugdcinema combineert met een pak leuke activiteiten, is toe aan zijn tiende editie.

Van maandag 28 oktober tot en met zaterdag 2 november projecteert cultuurcentrum De Kern elke dag een kinderfilm op het witte doek. Op het programma staat Disneyklassieker Peter Pan (maandag 28/10), maar ook de Belgische jeugdfilm Binti (31/10) en Dikkertje Dap (30/10). Kleinere kinderen kunnen dan weer genieten van de animatiefilms Let’s Dance (29/10) en Ernest & Célestine (1/11). Sunshine Barry en de discowormen is de feestelijke afsluiter van het festival op zaterdag 2 november.

Cinekids eindigt echter niet in de cinema. Ook voor en na de film zijn er elke dag activiteiten gepland. Die gaan van dans- en knutselateliers en vertelmomenten in de bib tot een smakelijke kinderbrunch (donderdag 1/11), een optreden van een kinderkoor (31/10) en een discofeest (2/11). Voor en na de film kunnen kinderen elke dag experimenteren in het medialab van J.E.F. Daar mogen ze onder meer zelf deejayen met geluid en beelden en hun eigen hologram creëren. Het Vlaams Stripcentrum plaatst een tentoonstelling in het cultuurcentrum en Bibliotheek Bist toont kunstwerken van de leerlingen van de Academie Wilrijk.

Info en tickets op www.ccdekern.be/cinekidsfestival