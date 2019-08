Kinderen bedanken inwoners voor propere straten Annelin Marien

22 augustus 2019

14u32 0 Wilrijk Naar aanleiding van de zomercampagne ‘Wat voor een Mooimaker ben jij?’ slaan de Antwerpse jeugdwerkorganisatie Gekkoo en Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, de handen in elkaar. Vandaag ging een 40-tal kinderen van Gekkoo in de Antwerpse straten op pad met raamposters, en bedanken ze deur na deur de inwoners voor propere straten.

De animatoren van Gekkoo hebben er voor de gelegenheid een spelletje van gemaakt: in vier teams gaan de kinderen op pad, met de opdracht zo veel mogelijk afval te verzamelen en posters uit te delen. Op 17 juni ging de zomercampagne van Mooimakers van start, met dit jaar de focus op de positieve inspanningen van vele Vlamingen. Mooimakers wil al de Vlamingen die mee ten strijde trekken tegen zwerfvuil en sluikstort in de schijnwerpers zetten, dus ook de kinderen van Gekkoo.

Ayman en Elijah zijn al enthousiast op pad gegaan. “We proberen de buurt proper te maken. Het is wel wat warm vandaag, maar we vinden het toch leuk. De natuur is heel belangrijk, we moeten blijven leven hé! We rapen afval op en delen affiches uit aan mensen die de deur opendoen, en anders steken we ze in de brievenbus. We hebben er al veel uitgedeeld, en ook al koekjes gekregen. En natuurlijk hopen we om te winnen met ons team!”

“Kansen scheppen”

Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die tijdens vakanties vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar. Sarah Desseyn, coördinator communicatie van Gekkoo vertelt: “Vrije tijd van kinderen en jongeren leuk en zinvol invullen, daar draait het om. Omdat Gekkoo niet enkel een plezierig aanbod wil bieden, maar ook kansen wil scheppen om kinderen en jongeren te laten groeien en een positieve bijdrage te laten leveren aan de omgeving, is de samenwerking met Mooimakers een logische stap.” Met deze actie wil Gekkoo de buurtbewoners sensibiliseren omtrent de afvalproblematiek. Buurtbewoners kunnen de posters een plaats geven aan hun raam om zo de hele buurt mee op de kar te krijgen.

Lucienne, een buurtbewoonster, neemt met plezier een affiche aan van Ayman en Elijah. “Ik heb ook graag een propere straat, ik vind het goed dat de ‘jonge gasten’ zich hiervoor inzetten. Wij ouderen kunnen het niet meer doen, maar het is belangrijk dat de straten proper zijn, dus hang ik meteen mijn poster aan het raam!”

