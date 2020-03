IT-dienstverlener ESAS uit Wilrijk wint prijs voor snelst groeiend bedrijf



CVDP

05 maart 2020

16u28 1 Wilrijk Woensdagavond werden de Trends Gazellen 2020 bekendgemaakt. Dat zijn de snelst groeiende bedrijven van de provincie Antwerpen. IT-dienstverlener 3 Services uit Wilrijk viel in de prijzen bij de categorie middelgrote onderneming en mag zich voortaan Trends Gazellen Ambassadeur noemen.

Het financieel-economisch weekblad Trends selecteert jaarlijks per provincie de 200 snelst groeiende en financieel gezonde bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de dynamiek, werkgelegenheid en innovatie in hun regio. Gisteravond werden in Willebroek de awards van de Trends Gazellen Ambassadeur 2020 in de provincie Antwerpen uitgereikt.

De criteria op basis waarvan de bedrijven werden bekroond zijn de groei in omzet, in personeel en in toegevoegde waarde. ESAS 3 Services uit Wilrijk werd Trends Gazellen Ambassadeur voor middelgrote ondernemingen. Daarnaast wonnen ook bouwbedrijf DCA uit Beerse en afvalophaler Afval Alternatief uit Dessel in de categorieën kleine en grote ondernemingen.

Expansieplannen

IT-dienstverlener ESAS 3 Services uit Wilrijk zag zijn omzet door groei en overnames in vorig jaar verdubbelen tot 174 miljoen euro. Het bedrijf is actief in de Benelux, maar koestert verdere nationale en internationale expansieplannen. De IT-dienstverlener uit Wilrijk installeert, onderhoudt en monitort hardware voor telecombedrijven als Proximus en Telenet. De focus van het bedrijf ligt steeds meer op de slimme elektriciteitsmeters. In het Groothertogdom Luxemburg is het bedrijf al twee jaar bezig met de installatie van liefst 100.000 exemplaren

Als trouwe partner van de Trends Gazellen reikte gedeputeerde voor Economie en Innovatie Ludwig Caluwé namens de provincie Antwerpen de prijzen uit. “De provincie Antwerpen is goed voor zo’n 32% van het totale binnenlandse product in Vlaanderen. Ze telt ook het grootste aantal ondernemers van België en het grootste aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven. Daarom blijven we als provinciebestuur het ondernemerschap actief stimuleren. De Trends Gazellen zetten het ondernemerschap positief in de kijker en enthousiasmeren bovendien andere ondernemers.”