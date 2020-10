Is er toekomst voor de kinderboerderij in Wilrijk? “Hart bloedt als ik levenswerk zo zie” Annelin Marien

04 oktober 2020

17u04 0 Wilrijk “Nieuw leven op de kinderboerderij!” Dat is wat Groen Wilrijk vanmiddag, op Werelddierendag, aan schepen Tom Meeuws (sp.a) vraagt. Na problemen met de vorige concessiehouder ligt de ooit zo gezellige kinderboerderij er maar bedroevend bij. Een doorn in het oog van voormalig uitbater boer Karl, maar Meeuws verzekert dat de kinderboerderij ooit in volle glorie zal worden hersteld.

Boer Karl leidt ons rond in de ooit zo florissante kinderboerderij. “Dit was vroeger de weide”, toont Karl ons, “maar die is nu volledig verwilderd. De stallen zijn versleten, de omheiningen zijn stuk, en het ontvangstgebouw staat al jaren leeg. Mijn hart bloedt als ik mijn levenswerk zo zie. Ik ben 66 jaar, ik heb een leven gehad met veel voldoening, ik heb kinderen, kleinkinderen, en mijn fysieke toestand is niet zoals vroeger. Ik kan het dus zelf niet meer doen. Maar er zijn genoeg enthousiastelingen die de kinderboerderij willen uitbaten.”

Gekibbel

Karl was 37 jaar lang uitbater van de kinderboerderij. In 2014 ging hij met pensioen, waarna Pieter Marx van Greenmarx de concessie over de kinderboerderij kreeg. Maar al snel staken de eerste problemen de kop op en die leidden tot gekibbel tussen Marx en de stad. Uiteindelijk trok de stad naar de rechtbank om het contract te laten ontbinden. De stad kreeg gelijk, maar Marx ging in beroep.

“Ondertussen staat de boel al meer dan twee jaar te verloederen”, zucht boer Karl. “Mensen uit de stad van vandaag zijn vervreemd van de natuur en alle leven rondom hen. Op de boerderij leerden we kinderen en volwassenen omgaan met dieren en planten. We leerden hen waar hun eten vandaan kwam, we ondersteunden er kinderen met een beperking en stimuleerden het samenleven met andere culturen. De kinderboerderij bood ontspanning en plezier aan iedereen, rijk of arm. Ik zou heel graag willen dat dat opnieuw zo kan zijn.”

Geldige concessie

Schepen Tom Meeuws (sp.a) kwam vanmiddag ook een kijkje nemen bij de voormalige kinderboerderij. Hij beloofde dat die ooit in volle glorie zal worden hersteld. “Er is geen twijfel mogelijk: wij willen hier opnieuw een kinderboerderij”, steekt hij van wal. “Een boer Karl gaan we niet meer vinden, zo iemand wordt maar één keer om de 100 jaar geboren, maar we willen een kinderboerderij met accenten die passen bij deze tijd. Een ecologischere kinderboerderij, met sociale en educatieve aspecten zoals kind- en jeugdzorg, voor mensen uit Wilrijk en ver daarbuiten. Het moet een groene oase zijn voor kinderen die opgroeien in de stad, om hen dichter bij de natuur te brengen.”

Waarom is die boerderij er dan nog steeds niet? “Omdat de rechtszaak nog bezig is, en de uitspraak is helaas verschoven naar december. Ik zou een nieuwe enthousiasteling geen concessie willen geven waarvan we niet zeker weten dat ze geldig is. Dat is de enige reden waarom we vandaag nog niet verder staan.”