Inbreker steelt startkassa schoenmaker Sander Bral

05 september 2019

Er is ingebroken bij een schoenmaker in de Jules Moretuslei in Wilrijk. Dinsdagavond vernielde de dader de deuromkadering van de voordeur en stal het kassaregister met het aanwezige startgeld. De politie startte een onderzoek, waarbij onder meer zaken voor sporenonderzoek werden overgemaakt aan het gerechtelijk lab.