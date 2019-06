Inbreker betrapt en opgepakt, kompaan wordt opgespoord Sander Bral

25 juni 2019

12u04 0

Een aandachtige burger merkte in de nacht van maandag op dinsdag twee verdachte personen op die mogelijk aan het inbreken waren in een horecazaak op het Mastplein in Wilrijk. De radio-operator van de politie kon dankzij de informatie van de getuige verschillende ploegen aansturen.

Die konden vaststellen hoe één verdachte het pand uitliep, op een brommer sprong en wegreed. Een tweede verdachte probeerde op hetzelfde moment langs een andere uitgang te voet te ontsnappen. De man op de bromfiets kon ontsnappen, zijn kompaan werd door de politie gevat toen hij zich in de Heistraat probeerde verstoppen in een portaal.

De achttienjarige verdachte werd gehandboeid en gearresteerd. De deur van de zaak bleek opengebroken en het pand werd doorzocht. De verdachte was in het bezit van een beitel, een hamer en een schroevendraaier. Hij wordt voorgeleid en zijn kompaan wordt opgespoord. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.