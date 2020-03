Ijszaak Willy Vanilli maakt ijstaart in de vorm van een ... wc-rol Annelin Marien

28 maart 2020

17u16 0 Wilrijk Binnenkort kan je niet alleen wc-papier hamsteren in de supermarkt, maar ook bij ijssalon Willy Vanilli uit Wilrijk. Vanaf maandag zijn er wc-rollen te verkrijgen in verschillende smaken, en de bestellingen stromen binnen. “Nog tot het einde van de quarantaine kan je bij ons wc-papier hamsteren!”, aldus zaakvoerders Tim en Jill.

Tim Mahaudens en Jill Dalving van ijszaak Willy Vanilli uit Wilrijk kwamen op het idee om een ijstaart te maken in de vorm van een wc-rol als reactie op de hamsteraars in de supermarkten. “Ik had op Facebook een grapje gezien van iemand over hoe lang je een wc-rol kan invriezen en zo kwam ik op het idee om eens een ijstaartje te maken dat op een wc-rol lijkt”, aldus Tim. “Ik bestelde online enkele pvc-buizen, sneed die in stukken en vulde die met ijs. Een laagje witte fondantsuiker errond, en voilà!”

Het wc-roltaartje voor vier personen is verkrijgbaar in de smaken vanille, mokka, aardbei, banaan en citroensorbet. De ijstaart kost 15 euro (17 euro met sorbet) en is vanaf maandag verkrijgbaar op bestelling. Het ijssalon is nog steeds geopend voor take-away tussen 13 en 18 uur. “Er is al veel reactie gekomen, en we moeten dit weekend al minstens 30 van zo’n ijstaartjes maken!", lacht Tim. “Nog tot het einde van de quarantaine kan je bij ons wc-papier komen hamsteren.”