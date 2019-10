Hamburgerketen Quick in Wilrijk wordt tijdelijk Slow ADA

23 oktober 2019

15u16 0 Wilrijk De vaste klanten van de Quick in Wilrijk zullen misschien verbaasd opkijken als ze langskomen voor een hamburger. Het merk, dat bij vele Belgen bekend staat om snel een “Quickske” te doen als je een zin hebt in een snelle hap, roept hen op om het een keertje rustig aan te doen en een versnelling lager te schakelen. Zeg niet langer Quick maar wel Slow.

Het gaat om een sensibiliseringsactie van Quick waarbij het merk automobilisten aanmoedigt om hun voet van het gaspedaal te halen, in het bijzonder op de A12. Snelheidsovertredingen blijven één van de belangrijkste oorzaken van zware ongevallen in ons land, en als sterk Belgisch merk wenst Quick, op geheel eigen wijze, de vele campagnes te ondersteunen die in oktober en november plaatsvinden. Deze symbolische sensibiliseringscampagne loopt tot 2 november.

“Onze Quick-zuil in Wilrijk is een herkenningspunt, dat je al van ver op de A12 kan zien oplichten. We wilden van deze zichtbaarheid gebruik maken om automobilisten aan te moedigen om het gaspedaal minder hard in te duwen”, legt Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium uit. “Deze campagne, met een ludieke insteek, betreft wel degelijk een serieus onderwerp, dat ons nauw aan het hart ligt. Daarom willen we het mee onder de aandacht brengen, op onze manier. We hopen dat ze haar vruchten zal afwerpen en dat ze bij de Belgische bestuurders weerklank zal vinden.”