Guillaume (75) overleefde verwoestende explosie: "Het was zoals in de oorlog" "Alles waar ik heel mijn leven voor gewerkt heb, was in een wip kapot"

04 september 2019

19u27

Bron: VTM NIEUWS 24 Wilrijk De zware ontploffing gisteren in Wilrijk heeft uiteindelijk één persoon het leven gekost. Louisa D., een vrouw van 86, overleefde de instorting van de drie rijwoningen aan het Ridderveld niet. Het is een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen. De ravage is immers enorm. De 75-jarige Guillaume Moyaert overleefde de explosie. Hij waande zich gisteren heel even in de oorlog.

Guillaume heeft een engel op z’n schouder zitten, zegt hij zelf. Want het is een wonder dat hij dit kan navertellen. De zeventiger bevond zich in zijn keuken toen een enorme knal plots alles verwoestte, vertelt hij aan VTM NIEUWS.



“Je staat gewoon een kop koffie te drinken in de keuken en ineens is er een geweldige ontploffing. Ik ben tegen de grond gevlogen. De keuken was geen keuken meer, het was echt zoals in de oorlog. Ik ben naar het venster gekropen, die ruiten waren er ook uit.” Via de wasbak kon de bejaarde naar buiten klimmen.

Al bij al vallen z’n verwondingen mee: kneuzingen en snijwonden, maar vooral mentaal heeft hij het zwaar. Guillaume heeft afscheid moeten nemen van z’n thuis. “Ik moet het nog wat verwerken. Dat zal nog een tijd duren, maar het zal wel goed komen. Alles waar ik heel mijn leven voor gewerkt heb, was in een wip kapot.”



Over de oorzaak van de explosie wil Guillaume zich niet uitspreken. Wel weet hij dat er twee weken geleden een gaslek was, vlak voor z’n deur. “De gasmaatschappij is toen langs geweest. We hadden een lek vooraan op straat. Het lek werd hersteld. Nadien kregen we een nieuwe meter en nieuwe elektriciteit. Het is allemaal vernieuwd, maar ja...”

De man herstelt momenteel nog in het ziekenhuis van zijn verwondingen. Bij de explosie vielen gisteren nog twee andere gewonden, een man van 57 en een 47-jarige vrouw.