Grote onderhoudswerken op A12 dit najaar

31 juli 2020

13u47 0 Wilrijk Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant dit najaar onderhoudswerken op de A12 tussen Willebroek en Aartselaar. In totaal vernieuwt AWV op acht belangrijke knooppunten en invalswegen de wegverharding.

De werken starten in Puurs (kruispunt Veurtstraat/Breendonksesteenweg) en schuiven verder op via de op- en afrittencomplexen in Willebroek, over de spoorwegbrug tot in Aartselaar. Daar wordt het wegdek ter hoogte van vier kruispunten aangepakt. De A12 richting Antwerpen ter hoogte van kruispunt Kontichsesteenweg en het wegdek van de N177 richting Brussel ter hoogte van de kruispunten Cleydaellaan, Helststraat, Vluchtenburgstraat en Bist.

H inder beperken

De impact van de werken wordt zoveel mogelijk beperkt. In bijna alle zones vinden de onderhoudswerken ’s nachts plaats tussen 20 en 6 uur of in het weekend. Enkel ter hoogte van op- en afrittencomplex 7 Breendonk/Willebroek-Centrum zal ook op werkdagen gewerkt worden.

“We werken op de A12 afwisselend richting Antwerpen of richting Brussel, maar nooit in beide rijrichtingen op hetzelfde moment”, klinkt het bij het AWV. “Op die manier kan verkeer op de A12 altijd passeren. De kruispunten en op- en afritten zullen wel tijdelijk afgesloten zijn. Er wordt steeds een omleiding voorzien via de eerstvolgende op- of afrit.”

Meer details over de exacte data en omleidingen per fase volgen later. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/onderhoudswerkenA12. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.