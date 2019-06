Greenmarx ontbindt Stadsboerderij en geeft sleutel (voorlopig) terug aan stad Antwerpen ADA

26 juni 2019

17u07 6 Wilrijk Op vraag van de stad Antwerpen heeft Greenmarx de site van de Stadsboerderij in Wilrijk volledig ontmanteld. Donderdag zal concessiehouder Pieter Marx de sleutel van de boerderij ook teruggeven aan de stad in afwachting van de definitieve beslissing van de uitspraak in beroep.

De stad en Greenmarx liggen in een hevige juridische strijd verwikkeld. Beide partijen beschuldigen elkaar van grove fouten in het contract. De rechtbank van eerste aanleg gaf de stad Antwerpen gelijk maar Marx tekende beroep aan. Toch moet Marx tegen dit weekend de site in Wilrijk verlaten omdat het beroep niet opschortend is. Dat betekent dat de stad kan eisen dat Greenmarx zich van de site terugtrekt. Donderdag geeft Marx de sleutel van de Stadsboerderij af.

“We hebben alles afgebroken wat we hier ondertussen hebben opgebouwd. Dat is erg jammer voor de vele vrijwilligers die hier hard hebben aan gewerkt", reageert Marx. “Maar ik kan er op dit moment niets aan veranderen.”

Stel dat Marx in beroep alsnog gelijk krijgt, dan is de stad verplicht de kosten die Marx geleden heeft voor de afbraak terug te betalen alsook de kosten van de wederopbouw. “En ondertussen krijgt de stad een boerderij terug die er beter bij ligt, dan hoe ik ze destijds gekregen heb.”

Meer over Pieter Marx

Greenmarx