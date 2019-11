GO! campus Ieperman Wilrijk opent gerenoveerde sporthal en drie nieuwe klaslokalen AMK

15 november 2019

17u02 0 Wilrijk Vandaag werd op de GO! campus Ieperman in Wilrijk de vernieuwde sportinfrastructuur en de drie gloednieuwe klaslokalen van de basisschool geopend. Met de vernieuwde sportinfrastructuur wil het GO! in Wilrijk verschillende sportverenigingen aantrekken zodat een ruimer aanbod aan sportactiviteiten in de buurt mogelijk wordt. De nieuwbouw met extra klaslokalen kadert dan weer in de inhaalbeweging voor de bouw van scholen in Antwerpen.

Op de GO! campus Ieperman zijn zowel de GO! parkschool Ieperman, als de eerste graad, de dansafdeling en het 7de jaar Musical van De!Kunsthumaniora van het GO! gehuisvest. In 2016 werd aan de basisschool capaciteitsmiddelen toegekend voor de bouw van 3 extra klaslokalen. De school koos niet voor traditionele klaslokalen, maar voor lokalen verbonden door open ruimtes waarin klasdoorbrekend leren, zelfstandig of in groep, mogelijk is.

Maar ook de sportzaal op de GO! campus was aan vernieuwing toe. Aangezien Vlaanderen de voorbije 10 jaar wilde inzetten op de vernieuwing en uitbouw van haar sportinfrastructuur, kreeg ook GO! campus Ieperman de nodige subsidies voor de renovatie van de sportzaal, op voorwaarde dat deze een voldoende bovenlokaal karakter had. De GO! scholen op de campus hadden niet alleen nood aan een betere sportaccommodatie voor eigen gebruik, maar wilden graag meerdere sportclubs aantrekken zodat een ruimer aanbod aan sportactiviteiten in de sportzaal en dus de buurt mogelijk werd.

Sportclubs of verenigingen die interesse hebben om gebruik te maken van de vernieuwde sportaccommodatie, kunnen terecht bij de directeurs van de GO! scholen op de campus in Wilrijk