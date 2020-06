Gloednieuwe voetbalclub Koninklijke Voetbal Club Wilrijk geboren: “Dit project is er in de eerste plaats eentje voor die meer dan 40.000 Wilrijkenaars” David Acke

03 juni 2020

21u24 0 Wilrijk Koninklijke Voetbal Club Wilrijk, zo zal de gloednieuwe voetbalclub in Wilrijk heten. Vanaf volgend seizoen actief in tweede provinciale met een eerste ploeg, gerugsteund door tien jeugdploegen. De nieuwe club wil er een zijn voor alle jeugdspelers waarbij die jeugd ook extra aandacht krijgt met oog op doorstroming naar de eerste ploeg.

Op de 155ste dag van het jaar, het stamnummer van KFCO Wilrijk, heeft het Antwerpse district Wilrijk een gloednieuwe voetbalclub. Met veel bravoure werd in het districtshuis de Koninklijke Voetbal Club Wilrijk voorgesteld. Commercieel verantwoordelijke van het vroegere KFCO Wilrijk Nicolas Van Camp is één van de voortrekkers van het project. Al wil hij dat zelf niet gezegd hebben. De nieuwe club is een verhaal van een “wij”, eentje waarin het individu ondergeschikt is aan het algemeen belang. “Dit project is er in de eerste plaats eentje voor die meer dan 40.000 Wilrijkenaars. Dit is de club voor alle jeugdspelers en voetballers in Wilrijk.”

Geen fusie

De afgelopen jaren fungeerde Van Camp als bruggenbouwer tussen politiek, middenstand, inwoners en de mensen van voetbalclub SK Wilrijk Jas. “Wat me direct opviel was de goesting om hier een ongelofelijk verhaal te schrijven. De enorme knowhow op voetbalvlak is in ons Wilrijk aanwezig. Wij zijn Wilrijk.” Spreek dus in geen geval over over een fusie tussen Sk Wilrijk Jas en het vroegere KFCO Wilrijk. “Niemand is overgenomen. Dit is een nieuwe club.”

Een nieuwe club die terecht kan op de sportvelden op Ter Beke en daar prompt een gloednieuw kunstveld cadeau krijgt van Antwerps Sportschepen Peter Wouters. Het nieuws werd op applaus ontvangen. Volgend seizoen zal de Koninklijke Voetbal Club Wilrijk starten met 10 jeugdploegen en het seizoen daarop zouden daar meteen al enkele ploegen bijkomen. Ook de verankering op provinciaal niveau zou na enkele seizoenen al een feit moeten zijn.

Ambitie

Een logische vraag bij voetbal is die van de ambitie. Wat ambieert een nieuwe club? Sven Vercammen zal de rol van hoofdtrainer op zich nemen. Vercammen kent het Wilrijkse voetbal als zijn achterzak en speelde in totaal 9 jaar voor een Wilrijkse ploeg. “Wat de sportieve ambities betreft ben ik even ambitieus als het project zelf maar meteen wil ik nuanceren door te zeggen dat we ook waakzaam moeten zijn om de juiste stappen in het evolutieproces te zetten. Het is heel verleidelijk om overambitieus te zijn en te struikelen door die drang naar succes.” De club zal in twee provinciale uitkomen en het doel is om in een periode van twee tot vier jaar op te klimmen naar een hoger niveau.

Naast het sportieve luik wordt ook het extra-sportieve nadrukkelijk in de kijker gezet. “Wij willen er in de eerste plaats zijn voor alle lokale voetbaltalenten en hopen in de eerste plaats heel wat jeugdspelers te mogen verwelkomen. De opleiding van de jeugd staat bij ons centraal zodat zij alle kansen krijgen om door te stromen naar de eerste ploeg”, aldus Van Camp.