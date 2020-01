Gillis Verdonckstraat steekt binnenkort in een nieuw kleedje BJS

22 januari 2020

09u52 0 Wilrijk Om de doorsteek te maken van de riolering voor regenwater in de Michel Willemslaan naar de Hollebeek, heeft het district Wilrijk, in samenwerking met Water-Link, een plan laten opstellen om de Gillis Verdonckstraat te vernieuwen.

Volgens het ontwerp komen in de straat zes nieuwe bomen. “Die gaan zorgen voor herfstbloesem, zomerkoelte en kleurrijke herfstverkleuring in de straat”, zegt het Wilrijkse districtsbestuur.

Er komt ook een vernieuwd en gescheiden rioleringsstelsel zodat afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd, alsook een nieuwe rijweg in asfalt, aparte parkeerstroken in kasseien en een voetpad in betonstraatstenen.

Het regenwater van de Michel Willemslaan en de straten boven de Letterkundestraat wordt na de werken afgevoerd naar de Hollebeek. “Zo beperken we de wateroverlast in de Zwaantjesstraat en de rest van de wijk”, aldus het district. Het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde.

Op 17 februari 2020 start een aannemer met de vernieuwing van de Gillis Verdonckstraat en de verbindingsweg naar de Michel Willemslaan.

Het district organiseert op 6 februari tussen 18u en 19.30u een infoavond in Valaarhof in de Letterkundestraat 133.