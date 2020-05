Gezinsbond beloont Welzijnsschakels Wilrijk voor inzet voor gezinnen in coronaperiode AMK

15 mei 2020

13u47 1 Wilrijk Op 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, heeft de Gezinsbond meer dan 200 initiatieven in de kijker gezet die zich in deze coronaperiode voor gezinnen hebben ingezet. Ook Welzijnsschakels Wilrijk kreeg een attentie aan de deur overhandigd.

“Al van bij het begin van de lockdown zien we veel initiatieven opborrelen om gezinnen in deze moeilijke periode te ondersteunen. Onze leden hebben via een online nominatieformulier aangegeven welke initiatieven de voorbije periode echt het verschil hebben gemaakt. Welzijnsschakels is daar eentje van”, aldus de Gezinsbond.

“Deze afdeling van Welzijnsschakels werd twee jaar geleden opgericht in het district Wilrijk en doet prachtig werk voor iedereen die het moeilijk heeft om de eindjes aan mekaar te knopen. Ze geven taallessen en verdelen voedselpakketten: dat laatste is in deze moeilijke periode van levensbelang. Hoe moeilijk ook, deze lokale werking bleef ook in coronatijden draaien. Heel wat studenten van de Universiteit Antwerpen en andere vrijwilligers gingen in op hun oproep om de voedselbank draaiende te houden”, zegt de Gezinsbond.