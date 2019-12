Gevechtssporter, schooldirecteur of straatvrijwilligster? Wilrijk maakt genomineerden voor Geitetrofee bekend BJS

11 december 2019

17u00 0 Wilrijk Met de jaarlijkse uitreiking van de Geitetrofee zet het district Wilrijk een verdienstelijke bewoner in de bloemetjes. Voor 2019 zijn er drie genomineerden: straatvrijwilligster Anne-Mie Cuyvers, schooldirecteur Guy Verstappen en gevechtssporter Jaouad Achab. De Wilrijkenaars kiezen de winnaar op de oudejaarsdrink van het district.

De jury voor de Geitetrofee, bestaande uit leden van de Wilrijkse districtsraad, het districtscollege en de lokale pers, selecteerde drie kandidaten voor de trofee. Allen hebben ze zich het afgelopen jaar ingezet voor het district en zijn inwoners of Wilrijk op een positieve manier in het nieuws gebracht.

De eerste genomineerde is Guy Verstappen, die al meer dan tien jaar de directeur van de Rozenkrans-basisschool is. “In 2019 leidde hij er samen met ouders, kinderen en de buurt het project van de volledig ontharde en vergroende speelplaats”, zegt de jury. “De speelplaats zal in weekends door jeugdverenigingen kunnen gebruikt worden en ook zomerkampen kunnen er in de toekomst plaatsvinden. Zo geeft hij de school mee aan de buurt. Hij maakt er elke morgen bovendien een punt van om alle leerlingen te begroeten. Tussendoor regisseert deze Wilrijkenaar ook toneelstukken bij Arsnoevoo en is hij stadionomroeper bij voetbalclub Beerschot.”

Onder de genomineerden ook Jaouad Achab. Hij behaalde al tal van titels in de gevechtssport taekwondo. Hij werd begin november Europees kampioen en pakte eerder dit jaar brons op het WK. “Jaouad kreeg zijn opleiding aan de Topsportschool in Wilrijk en woont nog steeds in het geitendorp. Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo is Jaouad een belangrijke medaillekandidaat voor België”, aldus de jury.

Maakt tot slot kans op de Geitetrofee: Anne-Mie Cuyvers. Zij is een van de 212 geëngageerde straatvrijwilligers die Wilrijk rijk is. “Een propere buurt is haar grote passie, en daar steekt deze dame graag zelf de handen voor uit de mouwen”, zeggen de juryleden. “Gewapend met groene vrijwilligersjas, grijper en vuilniszak trekt Anne-Mie een aantal dagen per week het Park van Eden in, waar ze heel wat zakken vol achtergelaten zwerfvuil verzamelt en zo het park mee proper houdt. Door haar kennis van het park kon ze in 2019 aan de groendienst nog aangeven waar oude prikkeldraad stak en kon die weggenomen worden.”

Stemmen tijdens de oudejaarsdrink

De stemming voor de Geitetrofee vindt plaats tijdens de oudejaarsdrink van het district Wilrijk, op zaterdag 21 december 2019 op de Bist. Plaats van afspraak is het chaletdorp rondom de schaatspiste van ‘Wilrijk Wintert’. Tussen 17 en 19 uur kan elke bezoeker zijn stem uitbrengen voor een van de drie kandidaten. In ruil voor hun stem krijgen de bezoekers een gratis drankje, een geschenk en versnaperingen uit een van de foodtrucks. De Geitetrofee wordt meteen na de stemming uitgereikt door het Wilrijkse districtscollege omstreeks 19 uur.