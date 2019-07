Getraumatiseerde ex-militair woont al 4 maanden in garagebox: “Elke avond scheldtirade voor hele wijk. Dit kan zo niet verder” David Acke

16 juli 2019

07u14 0 Wilrijk Sinds maart van dit jaar woont een 34-jarige Irakees in een garagebox in een rustige woonwijk in Wilrijk. De man lijdt aan het posttraumatisch stress-syndroom nadat hij in Irak vocht aan de zijde van de Amerikanen. De buurtbewoners vragen dringend maatregelen zodat de rust en veiligheid snel kunnen terugkeren maar ook zodat de man opnieuw een beter leven kan gaan leiden.

“Elke avond begint hij op onophoudelijk te fluiten op een fluitje en dan begint hij aan een scheldtirade voor de hele buurt. Buiten de woorden terrorisme, vrouwen, motherfucker, en nog een aantal gelijkaardige zaken zit er geen coherentie in zijn getier”, vertelt buurvrouw Daniëlle. “De man is duidelijk niet helemaal bij zijn verstand. Dagelijks wordt de politie gebeld door meerdere buren. Telkens opnieuw wordt er een patrouille gestuurd die er dan 15 minuten mee spreekt tot hij gekalmeerd is, maar structureel verandert er niets.”

Hij is de pedalen helemaal kwijt. ‘s Morgens vroeg vertrekt hij met zijn fiets met daaraan een karretje en ‘s avonds laat komt hij terug. Dan rijdt hij achterwaarts de oprit op en maakt hij het typische geluid van een vrachtwagen Buurvrouw

In zichzelf gekeerd

Sinds maart verblijft de 34-jarige Irakese man in een garage in de woonwijk Wilrijk Oosterveld nadat zijn relatie tot een einde kwam. Aanvankelijk leek er een oplossing te komen. “Hij had zicht op huisvesting en daarom liet ik hem even in de garage wonen. In het begin was hij ook heel aanspreekbaar maar stelselmatig is hij meer en meer in zichzelf gekeerd en weigerde hij alle hulp", vertelt een naaste buurvrouw. De man kan zich niet wassen en zijn toilet doet hij in plastic zakjes. “In het begin liet ik hem zich bij mij wassen maar dat wil hij niet meer.”

De man zou lijden aan het posttraumatisch stress-syndroom nadat hij in Irak vocht aan de zijde van de Amerikanen. “Hij is de pedalen helemaal kwijt. ‘s Morgens vroeg vertrekt hij met zijn fiets met daaraan een karretje en ‘s avonds laat komt hij terug. Waar hij heen gaat weet ik niet. Dan rijdt hij achterwaarts de oprit op en maakt hij het typische geluid van een vrachtwagen. Vroeger was hij truckchauffeur tussen Koerdistan en Bagdad”, vertelt de buurvrouw.

Geen vooruitzichten

De buurt is het erover eens dat er dringend maatregelen genomen moeten worden. Niet alleen voelt de buurt zich onveilig en ondervinden ze veel geluidsoverlast maar ook voor de man zelf. “Die man heeft momenteel geen vooruitzichten en dat is heel erg. Ik hoop dat de bevoegde diensten snel met een oplossing over de brug komen. De situatie wordt stilaan ondragelijk”, vertelt Daniëlle. Vooral omdat de garage binnenkort niet meer beschikbaar is omdat de buurvrouw die de garage huurt, verhuist.

Het Antwerpse OCMW wil geen commentaar geven en beroept zich op het beroepsgeheim. “Wij kunnen niet zeggen of de man al dan niet een cliënt is van het OCMW omdat wij nooit commentaar leveren op individuele dossiers”, vertelt Joos Van Goethem, woordvoerder van schepen Tom Meeuws.