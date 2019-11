Geitencorrida – Memorial Jean Van Onselen trekt opnieuw door Wilrijk ADA

13u38 0 Wilrijk De 56ste editie van de stratenloop ‘Geitencorrida – Memorial Jean Van Onselen’ vindt plaats op zondag 15 december.

De stratenloop ‘Geitencorrida – Memorial Jean Van Onselen’ door het centrum van Wilrijk daagt het hele gezin uit met uiteenlopende afstanden. Om 14.30 uur starten de wedstrijden voor de jeugd tot 12 jaar over afstanden van 400 en 1.200 meter. Vanaf 15 uur is het aan de jongeren vanaf 13 jaar en de volwassenen. Zij kunnen kiezen tussen 4.500 of 7.500 meter.

Deelnemers en supporters van de Geitencorrida kunnen voor en na de wedstrijd genieten van de gezellige sfeer van de kerstmarkt op de Bist en de openlucht-ijspiste van ‘Wilrijk Wintert’.

“De Geitencorrida is een vaste afspraak op de kalender van sportief Wilrijk en alle loopfanaten. We hopen ook dit jaar heel wat deelnemers naar de Bist te lokken”, zegt districtsschepen voor sport Robert Moens. “Ik zal alvast het goede voorbeeld geven door zelf de loopschoenen aan te trekken.”

De deelname is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Jongeren dan 13 jaar en volwassen betalen 5 euro vooraf of 7 euro op de wedstrijddag. Inschrijven kan nu al op www.wilrijk.be.