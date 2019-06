Geen bloemen maar 2,5 kilo salade: directeur Verschooren van Sint-Ursula Instituut krijgt origineel afscheidscadeau ADA

13 juni 2019

15u21 30 Wilrijk Na 15 jaar aan het roer te hebben gestaan als directeur van het Sint-Ursula Instituut in Wilrijk gaat mevrouw Verschooren na dit schooljaar met pensioen. Omdat de directeur bekend staat als iemand die graag eens iets niet alledaags doet, bedachten de leerkrachten en medewerkers een erg originele manier om hun directeur in de bloemetjes te zetten.

Geen bloemen maar wel 2,5 kilo ‘salade Verschooren’ was het resultaat van een brainstorm. Een gepersonaliseerde salade voor op de boterham op basis van wat mevrouw Verschooren lekker vindt. En die salade lieten ze maken door...slagerij Verschooren uit Merskem. Naamgenoot maar geen familie. Na dit schooljaar gaat de directeur met pensioen.

“Eén telefoontje naar slager Wesley was voldoende hem ervan te overtuigen een exclusieve ‘salade Verschooren’ te creëren ter gelegenheid van het pensioen van de directeur. Om er zeker van te zijn dat de salade in de smaak zou vallen bij mevrouw Verschooren baseerde Wesley zich op haar meest voorkomende bestelling tijdens drukke vergaderingen, ‘een smos kaas zonder wortelen’. De autoriteit onder de salades zou ook pittig zijn met diepgang; hetgeen wat de geliefde directeur volgens vele collega’s typeert,” vertelt bezieler Ivan Tijsmans.

Radijsjes voor extra pit

Voor Wesley was het ook eens leuk om ‘out of the box’ te denken. “Bij zulke vragen kan je eens creatief uit de hoek komen, buiten de lijntjes kleuren. Je ontwikkelt de salade eerst in je hoofd en nadien ga je aan de slag. Ik had slechts een week tijd maar ik ben heel tevreden met het resultaat”, vertelt slager Wesley. Salade Verschooren bestaat uit mayonaise en een natuurdressing, op smaak gebracht met tomaat, lente uitjes, komkommer en ei. “En om het geheel wat pit te geven heb ik er radijsjes aan toegevoegd.”

En mevrouw Verschooren? Die had geen idee wat er haar te wachten stond toen ze uit een vergadering werd gehaald en 2,5 kilo salade Verschooren in haar handen kreeg. “Ik vind het geweldig”, herhaalde ze een aantal keren. “Jullie weten dat ik graag eens gek doe en een zot initiatief als dit kan ik zeker waarderen. Ik ben er zelfs een beetje verlegen van geworden.” En dan moest de smaaktest nog komen. Mevrouw Verschooren nam een hap en nam de tijd om goed te proeven. “Heel lekker,” zei ze uiteindelijk. “Een beetje zurig maar daar hou ik van. Je proeft de groentjes en achteraf krijg je een kaassmaak. Geslaagd!”

Wie zelf salade Verschooren wil, kan terecht bij Slagerij Verschooren in Merksem. Daar zal de salade verkocht worden.