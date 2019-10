Fouten met tachograaf en vervoersvergunning: politie controleert vrachtverkeer Sander Bral

13 oktober 2019

De verkeerspolitie zette zaterdagochtend een controlepost op aan de Boomsesteenweg in Wirlijk. 31 voertuigen werden tijdens de controle-actie op wegvervoer gecontroleerd. Drie keer werd een voertuig aangetroffen dat overladen was. Eén chauffeur reed zonder kaart in de tachograaf. Vier professionele bestuurders waren niet in orde met de rij- en rusttijden. Drie keer was er een probleem met de vrachtbrief of de vervoersvergunning. Twee bestuurder werden betrapt met de gsm in de hand. Eén voertuig was niet geldig gekeurd. Eén chauffeur reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken. Vier voertuigen stonden verkeerd geparkeerd.