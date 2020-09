Familie en vrienden opgetogen met enorme solidariteit rond verdwenen Ilias (12): “Zelfs mensen met flyers naar Luxemburg gereden” Toon Verheijen

19 september 2020

17u42 22 Wilrijk Familie en vrienden van de sinds donderdag vermiste Ilias (12) uit Mortsel hebben zaterdagavond opnieuw enkele duizenden flyers uitgedeeld aan vrijwilligers en sympathisanten die ze elk op hun beurt gaan uitdelen of ophangen. “Luxemburg, de Ardennen, Oostende of zelfs mensen die half Limburg doorrijden om zoveel mogelijk flyers op te hangen”, klinkt het. Ze doen ook een oproep aan drukkers of copycenters om hen eventueel te steunen met het drukken van flyers.



De 12-jarige Ilias uit Mortsel verdween donderdagavond en sinds ontbreekt elk spoor en is er niet de minste aanwijzing gekomen waar hij momenteel verblijft of ronddoolt. Vrijdagavond werd er al een grote zoekactie gehouden. De politie kreeg ook al tientallen tips, maar voorlopig nog geen gouden tip. “Een echte zoekactie gaan we nu voorlopig wel niet meer doen, maar we delen zaterdagavond tot ongeveer 19 uur nog wel flyers uit aan iedereen die het wel. Zij krijgen dan een stapeltje mee om op hun beurt overal waar ze willen of kunnen op te hangen”, zegt tante Myriam.

Tot Luxemburg en de kust

De eerdere oproep vandaag van de familie via onder meer de website van Het Laatste Nieuws om overal in Vlaanderen en daarbuiten te gaan flyeren, heeft zijn effect niet gemist. “We hebben enorm veel berichten en telefoontjes gekregen”, zegt Myriam. “Mensen naar wie we de flyer moesten e-mailen zodat ze hem zelf konden afdrukken en gaan uitdelen en ophangen. Of mensen die zijn langskomen om ze bijvoorbeeld aan de kust of in de Ardennen te gaan uitdelen. Een koppel is zelfs speciaal naar Luxemburg heen en terug gereden om daar in elk tankstation dat ze tegenkwamen flyers te gaan ophangen. Die solidariteit doet enorm veel deugd. We doen ook een oproep aan drukkers en copycenters die ons eventueel willen helpen om flyers te drukken. Alle hulp is welkom.” Myriam is te bereiken op 0484/82.75.71.