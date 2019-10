Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen trapt 40ste academiejaar af Redactie

03 oktober 2019

15u25 0 Wilrijk De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Wilrijk bestaat in 2020 veertig jaar. De enige instelling in Vlaanderen waar je op wetenschappelijke en pluralistische basis kunt studeren over alle grote godsdiensten en levensbeschouwingen, opende woensdag haar academiejaar in het districtshuis. Namens Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet werden twee awards van waardering overhandigd.

Of het nu om het christendom, de islam, de joodse religie, het boeddhisme, het humanisme of een andere levensbeschouwing gaat: in het FVG kun je rekenen op een heleboel academisch knappe koppen en een imposante bibliotheek om je te verdiepen in de materie. De faculteit brengt ook elk jaar een Acta Comparanda uit, een wetenschappelijk tijdschrift met in de nieuwe editie (de 29ste) bijdragen van onder meer prof. Dr. Henri Rosenberg over het groeiende isolationisme van orthodoxe joden. Hij pleit ook voor een eer genuanceerd joods standpunt over verdoofd ritueel slachten. Rector Chris Vonck stelde het nieuwe tijdschrift woensdag voor. De academische oratie werd gehouden door prof. Erik Meganck die Christendom en Wijsgerige theologie doceert.

Twee awards van waardering, overhandigd door de redactie van Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, gingen respectievelijk naar de webmaster van bibliotheek Tripel V uit Scherpenheuvel en naar de Eindhovense uitgeverij Damon. Tripel V stelde de catalogos van FVG digitaal op punt, Damon geeft boeken over filosofie, ethiek, politicologie en zorg uit.