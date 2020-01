Expo ‘65 jaar Jommeke’ op plaats waar tekenaar Jef Nys de stripheld voor het eerst tekende CVDP

20 januari 2020

23u45 0 Wilrijk In het districtshuis van Wilrijk zal vanaf vrijdag 24 januari een expo te zien zijn ter ere van het 65-jarige bestaan van Jommeke.

Jef Nys woonde in de Jozef Cuyversstraat in Wilrijk toen hij voor het eerst de stripheld tekende. Twee jaar geleden huldigde het district een Jommekes-stripmuur in en daarvoor werden enkele Wilrijkse nutkasten versierd met tekeningen van de stripheld. Dit jaar sloegen het district Wilrijk, Uitgeverij Ballon Media en het Vlaams Stripcentrum de handen in elkaar voor de expo ’65 jaar Jommeke’. De tentoonstelling zal vier weken lang gratis te bezoeken zijn.