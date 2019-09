Enorme ontplooiing voor explosie Ridderveld: 311 hulpverleners, politiemensen en stadsmedewerkers ingezet Sander Bral

05 september 2019

11u25 2 Wilrijk 133 politiediensten, 92 brandweerlieden met vijftien wagens, 35 medische hulpverleners en dertien leden van de civiele bescherming werden de eerste vierentwintig uur ingezet na de explosie aan Ridderveld in Wilrijk. Die cijfers maakte de lokale politie donderdagochtend bekend via een handige infografiek.

Dat er jammer genoeg één dodelijk slachtoffer te betreuren valt en dat drie bewoners gewond raakten in de zware explosie aan Ridderveld van dinsdagmiddag, is intussen geweten. De lokale politie loste donderdag een infografiek met een gedetailleerde tijdlijn en cijfers over de enorme ontplooiing van hulpdiensten dat komt kijken bij zo’n ramp.

Operationele coördinatiefase

Dinsdag om 12.39 uur, achttien minuten na de explosie, werd de operationele coördinatie afgekondigd, een fase waarin alle betrokken hulpdiensten een plan opstellen om de situatie zo snel en zo veilig mogelijk af te handelen. Met de infografiek geeft de politie inkijk in die coördinatiefase.

311 hulpverleners, politiemensen en stadsmedewerkers in actie

De eerste vierentwintig uur na de explosie werden 133 politiemensen ingezet, 92 brandweerlieden met vijftien wagens, 35 medische hulpverleners, dertien leden van de civiele bescherming, 25 mensen van de stad en dertien deskundigen communicatie van de verschillende organisaties.

Schadecijfers

Zes panden raakten zwaar beschadigd in de ontploffing, waarvan drie volledig vernield. De talloze schadegevallen in de ruime omgeving worden momenteel nog steeds opgemeten. Dertig bewoners kregen een plaats aangeboden in een opvanglocatie. Er werden al veertig containers puin geruimd ondertussen.

Alle cijfers van de ramp en de exacte tijdlijn kan je hieronder bekijken.