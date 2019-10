Eerste medische drone gaat vandaag dan toch de lucht in Annelin Marien

03 oktober 2019

15u48 0 Wilrijk Vandaag ging dan toch de allereerste medische drone de lucht in, voor een testvlucht tussen het UZA en het Sint-Augustinus ziekenhuis. De eerste vlucht moest normaal vorige week plaatsvinden, in aanwezigheid van koning Filip en een heleboel andere belangrijke gasten, maar vanwege het slechte weer moest die vlucht op het laatste moment afgelast worden.

Vorige week waren er meer dan 100 gasten aanwezig in het UZA, onder wie de koning, maar de drone ging vandaag dus met iets minder bekijks de lucht in. De drone steeg op op het dak van GZA Ziekenhuizen campus Sint- Augustinus in Wilrijk en maakte na een vlucht van ongeveer vijf minuten een veilige landing op het dak van het UZA in Edegem.

De dronevluchten maken deel uit van het Helicus Aero Initiatief, een project waarbij drones apotheekbereidingen en stalen van bloed, urine en menselijk weefsel vervoeren tussen de verschillende ziekenhuiscampussen. Tijdens deze eerste testvlucht werd nog geen weefsel of bloed vervoerd, maar waterstalen. De drones zijn nauwelijks zichtbaar of hoorbaar vanop de grond, en aanvankelijk wordt er gewerkt met één wekelijkse vluchtdag. Ze zullen vooral boven de daken vliegen, en niet boven de straten, met een snelheid van 60 km/h. Ze zullen vliegen tussen 21 Antwerpse ziekenhuizen van GZA, ZNA en Helix, en in december start ook in Hasselt een soortgelijk project, tussen de locaties van de Jessa ziekenhuizen.