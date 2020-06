Dronken bestuurder crasht aan A12 en moet rijbewijs inleveren Sander Bral

30 juni 2020

Op de Boomsesteenweg crashte zondagnacht een voertuig tegen de betonnen pijlers die de baan van de A12 scheiden ter hoogte van supermarkt Delhaize. De 43-jarige bestuurder en zijn twee passagiers hadden te veel gedronken. Ze verklaarden dat er te snel gereden werd. Bovendien was het voertuig niet verzekerd, niet geldig gekeurd en had hij de chauffeur rijbewijs niet op zak. Dat zal hij moeten inleveren. De wagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. De drie inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren van af.