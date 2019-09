Drie broers vechten familieruzie uit met messen in Wilrijk Patrick Lefelon

01 september 2019

16u50 4 Wilrijk Drie broers H. hebben deze middag in Wilrijk een fikse familieruzie uitgevochten. Twee mannen raakten gewond met steek- en brandwonden. Eén man vluchtte weg in de auto maar werd later in de Letterkundestraat opgepakt. Ook hij was gewond.

De drie mannen, twee dertigers en een twintiger, werden door ambulances voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zullen zij worden ondervraagd. De juiste toedracht van de ruzie is niet duidelijk. De vechtpartij speelde zich in de woning af. Er waren in de woning ook kinderen aanwezig.

Antwerps politiewoordvoerder Willem Migom: “Het gaat hier om een intrafamiliale kwestie. Daarom geven wij verder geen commentaar. Er zijn geen derden betrokken bij het incident. Onze lokale recherche gaat de drie mannen ondervragen. Zij kunnen zowel dader als slachtoffer zijn. Aan de recherche om uit te zoeken hoe de vork juist aan de steel zit.”