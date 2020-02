Dolle rit eindigt tegen geparkeerde wagens Sander Bral

07 februari 2020

Een interventiepatrouille van de politie merkte donderdagnacht een voertuig op dat aan een heel hoge snelheid de VIIde-Olympiadelaan opreed in Wilrijk. Ter hoogte van de Julius De Geyterstraat negeerde het voertuig het rode licht om links af te slaan. De patrouille zette de achtervolging in, maar dat was moeilijk gezien de hoge snelheid. Ter hoogte van de Dichtersstraat doofde de bestuurder bovendien zijn koplampen. Uiteindelijk trof de politie het voertuig aan in de Zonnedauwstraat, daar was het tot stilstand gekomen tegen enkele geparkeerde wagens.

Er was geen bestuurder te bekennen. Iets verder in de straat zat wel een man verstopt tussen twee wagens. Hij ontkende de bestuurder te zijn. De 34-jarige man verkeerde onder invloed van drugs, waardoor het moeilijk was een samenhangende verklaring te verkrijgen. Een rijbewijs kon hij niet voorleggen. De eigenaar van het voertuig bleek in de gevangenis te zitten. De verdachte zal na ontnuchtering verhoord worden over de feiten. In totaal raakten vier geparkeerde wagens beschadigd.