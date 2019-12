Dieven aan de haal met dure skikledij, zelfs paspoppen werden uitgekleed Patrick Lefelon

25 december 2019

10u51 14 Wilrijk De skiwinkel Republik aan de Moerelei in Wilrijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag inbrekers over de vloer gekregen. De dieven gingen ervandoor met skikleding van bekende merken zoals Peak Performance en Goldbergh. De buit heeft een waarde van duizenden euro’s.

Skiwinkel Republik m heeft tijdens de winter een pop-upwinkel in de indoor skibaan Aspen aan de Moerelei in Wilrijk. De skibaan ligt op het industrieterrein waar ook grote bedrijven als Coca Cola zijn gevestigd. Het is er ook ‘s nachts zelden een dooie boel met heel wat privé-bewaking in de buurt.

Zaakvoerder Bram Hendrickx van Aspen: “De inbraak zou dinsdag rond 3 uur zijn gebeurd. De dieven moeten de omgeving en onze skibaan goed kennen, vermoed ik. Zij zijn met een auto langs een baantje gekomen en hebben niet op de parking geparkeerd. Vermoedelijk om geen argwaan te trekken.

Dan is er met een zwaar metalen voorwerp een raam ingegooid en is vliegensvlug alle kledij gestolen. Zelfs de paspoppen werden uitgekleed. Naar skimateriaal zoals latten en botten keken de dieven niet om. Het gaat om de betere en dus ook duurdere skikledij van merken als Peak Performance en Goldbergh. Wij hebben nog geen inventaris gemaakt maar de buit loopt zeker in de duizenden euro.”

Het skicomplex Aspen is uitgerust met camera’s en een alarminstallatie maar die heeft niet gereageerd. Tot grote ergernis van zaakvoerder Bram Hendrickx.

“Dan betaal je een stevig bedrag om het gebouw te beveiligen en blijken er toch nog dode hoeken te zijn waar dieven kunnen toeslaan. Vervelend. Op een camera die de kassa’s in de winkel filmt, zien wij dat er rond 3 uur dinsdagochtend beweging is. We vermoeden dat de dieven dan hebben toegeslagen.”