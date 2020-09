Dieren en thema ‘Olympische Spelen’ op Wilrijkse nutskasten AMK

14 september 2020

10u24 0 Wilrijk ‘Tour Elentrik’ stak in Antwerpen al eerder een pak grijze nutskasten in een kleurrijk jasje. Nu plant het district Wilrijk samen met street artist Treepack een volgende opfrisronde. Bewoners kunnen zelf een ontwerp insturen, dat rond dieren of de Olympische Spelen moet draaien.

Het district Wilrijk pakte in het verleden al heel wat nutskasten aan. Zo kregen de kasten op de Bist het uitzicht van speelkaarten met lokale landmarks en verschenen overal in het district Jommeke, Lucky Luke en andere stripfiguren op de nutskasten. Voor een volgende ronde met Treepack kijkt het district naar de Wilrijkenaar. Die mag tot en met vrijdag 25 september tekeningen opsturen, die vervolgens door de artiesten worden verwerkt in hun eigen ontwerpstijl. De tekeningen verschijnen dan in de loop van oktober of november op een nutskast in Wilrijk. Het district Wilrijk en Treepack werken in deze ‘Tour Elentrik’ rond twee thema’s: dieren en de Olympische Spelen (die 100 jaar geleden in Antwerpen en ook Wilrijk plaatsvonden).

Je kan je ontwerp of tekst ten laatste op 25 september mailen naar cultuur.wilrijk@antwerpen.be.