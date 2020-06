Coronatriagepunt in Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk sluit de deuren ADA

29 juni 2020

10u16 0 Wilrijk Ruim drie maanden na de opening sluit het triagepunt Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk de deuren. Uit de plaatselijke huisartsenkring en Huisartsenwachtpost werd een coronateam samengesteld. Dit team nam al die tijd de coördinatie van het triagepunt op zich. Zo kon het triagepunt als voorpost voor de spoedafdeling van het UZA de toevloed aan coronapatiënten opvangen.

De eerste dagen na de opstart verliepen relatief rustig, maar de dagen en weken erna stegen de aantallen gestaag. Op sommige dagen in mei telden de artsen en verpleegkundigen zelfs tussen de 40 en de 50 consultaties. In totaal werden meer dan 1.000 afspraken met klinisch onderzoek gemaakt en nam men meer dan 800 testings af via drive-in, dus zonder onderzoek. Van 20 maart tot en met 16 juni werden 1.162 PCR-testen afgenomen, waarbij er in 47 gevallen (4,04%) effectief een besmetting met COVID-19 werd vastgesteld.

“Er is enorm snel geschakeld,” stelt gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor zorginnovatie. “Toen we hoorden dat er een triagepunt moest komen, hebben we vanuit de provincie spontaan onze locatie aangeboden. Kwartier Z, ons centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector, was daarvoor ideaal. Het is al ingedeeld in aparte consultatieruimtes. In 48 uur hebben we Kwartier Z kunnen ontruimen en inrichten als triagepunt, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Ook allerlei praktisch dingen, zoals netwerk en telefonie voorzien, schoonmaak en afvalophaling regelen, verzekeringen in orde brengen, toegangen regelen,... kregen we voor elkaar binnen die twee dagen.”

Draaiboeken

Om zich voor te bereiden op een eventuele tweede golf, willen de partners een draaiboek uitwerken voor de artsen die van wacht zijn en voor de huisartsen in de eigen praktijk. Dat draaiboek kan dan bij een nieuw triagepunt gebruikt worden. Bedoeling is om zo het coronateam te ontlasten en ervoor te zorgen dat niet voortdurend één van de vijf artsen die deel uitmaken van dat team aanwezig moet zijn.