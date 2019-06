Collega’s van ‘Den Tol’ wuiven na 42 jaar douanier Leon Roijakkers uit Toon Verheijen

05 juni 2019

De collega’s van ‘Den Tol’ hebben woensdag collega en vriend Leon Roijakkers uitgezwaaid. Na een carrière van maar liefst 42 jaar gaat Leon immers op pensioen. Leon was en is volgens zijn collega’s bij de Douane een wandelende encyclopedie op vlak van douanewetgeving. “Leon was ook iemand die altijd bezorgd was om de collega’s. Misschien een beetje een vaderfiguur voor velen. We zullen hem missen.” Enkele leuke anekdotes zijn onder meer toen hij op 1 april 1981 adjunct-ontvanger werd in Wuustwezel, maar dat geloofde hij niet en is dus pas op 2 april begonnen. Maar zijn allerbeste idee was op een bloedhete zomerdag tijdens een audit boven op een landtank gevuld met benzine te kruipen om een peiling te doen met waterzoekende pasta. Het werd een zweterige namiddag in een allesbedekkend pak, fluohesje, veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen en helm te zweten bij 37 graden. Hij liep ook verschillende keren van of naar het werk of thuis de nodige schrammen, blutsen en builen op maar gelukkig zonder veel erg altijd. Eerder dit jaar kreeg Leon ook nog de medaille van verdienstelijk ambtenaar.