Buurt en district bouwen pop-up zomertuin: 3 pleintjes worden één grote groene zone met speelelementen, bankjes en vooral veel rust David Acke

03 juli 2020

Buurtbewoners van de Karel Pomastraat en naburige straten hebben samen met het district Wilrijk de handen uit de mouwen gestoken voor de bouw van een pop-up zomertuin. Het gaat om een proefproject van 6 maanden. De zomertuin moet drie pleintjes met elkaar verbinden tot één grote groene zone. Wordt het project positief geëvalueerd, dan zal de opstelling permanent vastgelegd worden.

Een aantal jaar geleden liet het district Wilrijk onderzoeken hoe de publieke ruimte beter kon worden ingericht met het oog op meer groen, rust en speelgelegenheden voor kinderen. De drie pleintjes rond de Kortestraat en de Karel Pomastraat kwamen hier naar voren als potentieel interessante locatie om dat plan in praktijk om te zetten.

Amper gebruikt

“De drie pleintjes worden doorkruist door straten die best wat verkeer aantrekken. Uit onderzoek is gebleken dat er heel wat sluipverkeer is waardoor de pleintjes eigenlijk amper gebruikt werden door de buurt. Na een bevraging bij de buurtbewoners bleek dat er een grote draagkracht was om die pleintjes met elkaar te verbinden door het verkeer ertussenuit te halen en er een grote zomertuin te creeëren”, vertelt districtsschepen Hans Ides.

Om dit te realiseren werd de Karel Pomastraat doodlopend gemaakt. Hierdoor is het plein groter geworden en kunnen er deze zomer tal van coronaproof buurtactiviteiten plaatsvinden. “Het gaat om een proefproject van 6 maanden. Als dit positief geëvalueerd wordt dan kan deze opstelling permanent worden gemaakt. Dat betekent dat er enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk zal zijn. De komende maanden zullen we bekijken hoe intensief de buurt de zomertuin gebruikt en welke impact dit heeft op het verkeer.”

Handen uit de mouwen

Met de komst van de zomertuin krijgen de buurtbewoners er een grote groene zone bij, al moeten ze zelf ook wel de handen uit de mouwen steken. “Het is een participatieproject en dus riepen wij als bestuur ook de hulp in van de bewoners voor de opbouw van de tuin”, aldus Ides. “Samen hebben we drie momenten afgesproken om een echte zomertuin te creëren. Het district zorgt voor het materiaal.” De zomertuin werd ontworpen door Atelier Recupe en Studio Kuurjeus. In de zomertuin komen onder meer zitbanken en speelelementen van Wilrijkse bomen die recent sneuvelden bij een storm of geveld werden omdat ze dood waren.

Volgende week vrijdag zou alles klaar moeten zijn en dan kan de buurt genieten van haar groene long in het district. Naast gezellig vertoeven zullen er ook activiteiten georganiseerd worden. Zo organiseert de CC De Kern een openluchtcinema op 21 augustus. De buurt kan kiezen uit Bohemian rhapsody, Green book, Yesterday en A star is born. Stemmen kan via www.wilrijkaanzet.be/zomertuin.