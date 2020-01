Buschauffeurs betrapt met gsm achter stuur Sander Bral

23 januari 2020

16u37 0

Het politiewijkteam van Wilrijk en het plaatselijke verkeersondersteuningsteam hebben in Wilrijk 47 voertuigen gecontroleerd aan de Boomsesteenweg. Een bestuurder die gevaarlijk rondreed en het rode licht negeerde, kreeg een rijverbod voor vijftien dagen. Een bromfietser die met een snelheid van 75 km/uur reed in de plaats van 45 km/uur zag z’n bromfiets in beslag genomen worden.

28 bestuurders waren aan het rijden en gsm’en tegelijk, onder hen twee chauffeurs met een bus vol passagiers. Eén iemand had zijn rijbewijs niet bij en een andere bestuurder reed met een rijbewijs dat niet meer geldig was. Acht personen droegen de veiligheidsgordel niet. Vier bestuurders reden door het rode verkeerslicht. Twee keer werd een gas-boete gegeven omdat er gespuwd werd op de grond vanuit de wagen en voor het op de grond gooien van een sigaret.