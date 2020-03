Brandweer blust hevige keukenbrand in Lucy Chang Wilrijk, appartementen onbewoonbaar CVDP

07 maart 2020

04u08 5 Wilrijk In de Berkenlaan in het Antwerpse district Wilrijk heeft afgelopen nacht een hevige brand in een restaurant gewoed. Zeven appartementen boven de zaak zijn tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur ontstond omstreeks half twee in het Aziatische restaurant Lucy Chang op het gelijkvloers. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om de brand te blussen. “In het restaurant vond een hevige keukenbrand plaats. Die kregen we onder controle. Nadien braken we nog afzuiging en dergelijke af om alles te blussen”, zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. Er vielen geen slachtoffers.



Zeven bovenliggende appartementen zijn door de brandweer voorlopig onbewoonbaar verklaard.De bewoners van de flats konden zichzelf in veiligheid brengen. Zij moeten de komende dagen elders onderdak zoeken. Ook het restaurant moet tijdelijk de deuren sluiten.