Binnenkort eerste Wilrijkse Stormgames AMK

18 september 2019

14u47 0 Wilrijk Op zaterdag 5 oktober daagt het district haar inwoners uit voor de allereerste Wilrijkse Stormgames. Buren, familie of vrienden kunnen in Park van Eden deelnemen aan sportieve uitdagingen als bumpervoetbal, boogschieten en een hindernissenparcours op luchtkussens.

De Stormgames zijn acht sportieve wedstrijden, die deelnemers moeten afwerken in ploegen van vier tot zes personen. Wilrijkenaars die als groep willen deelnemen aan de Stormgames kunnen zich tot en met donderdag 26 september als ploeg inschrijven via de website van het district Wilrijk. Deelname is gratis, maar alle teamleden moeten wel minstens 14 jaar oud zijn.

“De Wilrijkse Stormgames beleven hun eerste editie, maar we willen ze de volgende jaren verder laten uitgroeien”, vertelt Robert Moens, Wilrijks districtsschepen voor Sport. “Eigenlijk duren de Wilrijkse Stormgames twee dagen. De eerste dag, op vrijdag 4 oktober, is voorbehouden voor Wilrijkse scholen, die er als de kippen bij waren om hun leerlingen een actieve dag te bezorgen. Op zaterdag 5 oktober richten we ons op lokale sport-, cultuur- en andere verenigingen. Maar we stellen het evenement nu ook graag open voor de Wilrijkse inwoners. Zij kunnen zich inschrijven als een team van buren, familieleden, maar evengoed vrienden of collega’s.”

