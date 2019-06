Bibliotheek De Bist dingt mee naar titel ‘Beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel’ ADA

07 juni 2019

12u14 7 Wilrijk De Wilrijkse Bibliotheek Bist dingt mee naar de titel van ‘Beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel’. De winnaar wordt bepaald via onder meer een publieksstemming in augustus.

Elke twee jaar verkiezen het vakmagazine Bibliotheekblad en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheken, Archieven en Documentatiecentra (VVBAD) de beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Uit 24 nominaties selecteerde de vakjury zes kandidaten. Bibliotheek Bist werd gekozen als kandidaat voor de provincie Antwerpen.

“Bibliotheek Bist maakt deel uit van de bibliotheken van Antwerpen maar is vooral lokaal erg ingebed. Samen met cultuurcentrum De Kern maken we werk van een boeiend cultureel aanbod op maat van onze inwoners”, vertelt bibliothecaris Birgit Vanackere van Bibliotheek Bist. “We kunnen dit realiseren mede door de inzet van onze vele vrijwilligers die de bib tot bij de mensen brengt, want we willen er zijn voor en door onze bezoekers. Met veel auteurslezingen, leesclubs, voorleesuurtjes in verschillende talen, boekstartmomenten, samenleesgroepen enzovoort willen we onze liefde voor literatuur delen met onze lezers.”

De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 september. Voordien worden alle genomineerde bibliotheken bezocht door de vakjury. Zij bekijkt onder meer de collectie en de klantgerichtheid, maar ook de lokale verankering en de netwerkfunctie. In augustus kan ook het publiek zijn stem uitbrengen via internet.