Bib Bist in Wilrijk experimenteert met onbemande openingsuren BJS

20 december 2019

15u17 0 Wilrijk Vanaf zondag 1 maart 2020 moeten Antwerpenaars zich niet meer haasten om bibliotheek Bist te bezoeken. De bibliotheek in Wilrijk wordt immers ook toegankelijk buiten de vaste, reguliere openingsuren. Bib Bist is de eerste bibliotheek die in een proefproject zal werken met onbemande openingsuren.

Bibliotheek Bist is gevestigd in het gemeenschapscentrum van Wilrijk en leent zich volgens de stad Antwerpen uitstekend voor een proefproject rond onbemande openingsuren. “We hebben de voorbije jaren namelijk sterk geïnvesteerd in zelfuitleentoestellen en betaalautomaten in openbare bibliotheken, waardoor leden van de bibliotheek zelf hun materiaal kunnen ontlenen of terugbrengen. Het gebouw van Bib Bist is bovendien voorzien van moderne technieken om licht en verwarming aan te sturen. Omdat verenigingen gebruik maken van de zalen van het gemeenschapscentrum en er ‘s avonds en in het weekend vaak mensen aanwezig zijn in het gebouw, kan de bibliotheek ook opengesteld worden zonder dat er personeel aanwezig moet zijn.”

Op basis van de bezoekerscijfers kunnen de uren in de loop van het project worden bijgesteld. Aan de bemande openingsuren verandert er niets. Het proefproject loopt minstens één jaar. Na een jaar wordt bekeken of ook andere openbare bibliotheken in Antwerpen kunnen werken met onbemande openingsuren.