Bevrijdingstunnel A12 richting Brussel volledig versperd na ongeval met truck Sander Bral

08 juli 2020

11u45 0 Wilrijk De bevrijdingstunnel in het Antwerpse Wilrijk tussen de Ring en Brussel is volledig versperd door een ongeval met een truck. De vrachtwagen begon om een nog onbekende reden te slippen en knalde tegen de tunnelwand. De chauffeur moest bevrijd worden door de brandweer en zijn vrachtwagen moet getakeld. De hinder is groot.



Om een nog onbekende reden begon een trucker die van de Antwerpse Ring via de Bevrijdingstunnel en de A12 richting Brussel reed, te slippen. Hij knalde tegen de tunnelwand, zowel de vrachtwagen als de tunnel raakte zwaar beschadigd. De trucker zelf moest met verwondingen uit zijn cabine geholpen worden door de brandweer.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor veel hinder, het takelen van een vrachtwagen in een tunnel is immers geen sinecure. Ook in de tunnel zelf zijn er verschillende brokstukken op te kuisen. De Antwerpse Ring richting Gent zit volledig vast.

Los van het ongeval, is het ook in de andere richting al aanschuiven van voor de Kennedytunnel.