Bestuurder rijdt 70 km te snel op A12 en mag het nu aan rechter gaan uitleggen

26 mei 2020

Het politiewijkteam van Wilrijk reed zaterdagavond patrouille in het kader van de coronamaatregelen. Rond elf uur viel het oog van de inspecteurs op een wagen met sportief rijgedrag. Het team besloot de auto te volgen. Bij het oprijden van de A12 versnelde de bestuurder en de politie kreeg moeite om de wagen te blijven volgen. Ze haalden snelheden tot boven 160 km/uur waar de maximumsnelheid beperkt is tot 90 km/uur. In Aartselaar kon de bestuurder veilig uit het verkeer gehaald worden. De bestuurder van 26 jaar zag zijn rijbewijs meteen al voor vijftien dagen ingetrokken worden maar zal het later nog mogen gaan uitleggen aan de politierechter.