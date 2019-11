Bestuurder (38) met ingetrokken rijbewijs crasht en pleegt vluchtmisdrijf Sander Bral

05 november 2019

Een politiepatrouille merkte in de nacht van zondag op maandag onder het viaduct van de Boomsesteenweg in Wilrijk twee verdachte mannen op. Eén van hen stond gehurkt aan een wagen die duidelijk recente schade vertoonde aan de bumper en de wielkasten. De zijkant was beblutst en stond vol krassen. Beide mannen konden geen zinnige verklaring geven voor de schade aan hun wagen. De politie noteerde hun identiteiten en checkte of er onlangs een aanrijding was geregistreerd in de buurt. Dat bleek negatief. Tot de volgende ochtend in het wijkkantoor van het Kiel een aangifte werd gedaan van een verkeersongeval met stoffelijke schade in de Stijgbeugelstraat, waar de dader vluchtmisdrijf had gepleegd. Dit ongeval kon gelinkt worden aan de beschadigde wagen. Het uur van de nachtelijke controle en het vermoedelijke tijdstip van het ongeval kwamen overeen. De schade en brokstukken kwamen ook overeen met die van het aangereden voertuig. Na onderzoek bleek ook dat het rijbewijs van de 38-jarige dader enkele dagen voordien werd ingetrokken.