Bestelwagen belandt op zijkant na aanrijding Sander Bral

23 oktober 2019

15u50

Op het kruispunt van de Boomsesteenweg en de R11 in Wilrijk vond dinsdagavond een aanrijding plaats tussen een bestelwagen en een auto. De bestelwagen reed in de richting van Hoboken op de R11 toen een auto die reed in de richting van Brussel het voertuig vol in de flank raakte. Volgens een getuige reed de auto vermoedelijk door het rode licht net voor de aanrijding. Door de klap belandde de bestelwagen op zijn zij. Ook een verkeerslicht deelde in de brokken. De inzittenden van de twee voertuigen raakten slechts lichtgewond. Door het ongeval was het kruispunt twee uur afgesloten, met de nodige verkeershinder tot gevolg.