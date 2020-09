Belgisch kampioen 400m Christian Iguacel sluit seizoen af met topprestaties in Spanje Bart Spruijt

20 september 2020

10u36 0 Wilrijk Christian Iguacel heeft zijn seizoen afgesloten met een sterk wedstrijdblok in Spanje. De 400m-specialist met de dubbele Spaans-Belgische nationaliteit veroverde brons op het Spaans kampioenschap 400m in een recordtijd van 46.70 en zaterdag spurtte hij naar een degelijke 21.45 op de 200m.

Op 16 augustus kroonde Christian Iguacel zich tot Belgisch kampioen op de 400m in een persoonlijk record van 46.80. Enkele weken later trok hij naar Spanje waar hij dat record nog twee keer aanscherpte. “Mijn eerste 400m was de interclub met m’n Spaanse club op 6 september in Madrid”, steekt hij van wal. “Mijn Spaanse club presteerde er niet zo goed, maar zelf was ik heel tevreden over m’n wedstrijd. Ik klokte er 46.78, een nipte recordverbetering, en ik won er ook mijn reeks, wat belangrijk was voor de club. De week erna nam ik deel aan het Spaans kampioenschap in Getafe. In de reeksen op zaterdag liep ik gecontroleerd, zonder forceren, naar de tweede stek in 47.26. Omdat de eerste twee toch automatisch doorstootten naar de finale was dat voldoende. In de finale liep ik 46.70. Dat was opnieuw een recordje. En ik pakte nog eens brons ook. Dus ik mag niet klagen: twee persoonlijke records in twee weken en twee keer een medaille op een nationaal kampioenschap.”

“In quarantaine.”

“Tot het BK had ik nog nooit onder de 47 seconden gelopen en nu is dat ongeveer mijn basisniveau. Ik heb duidelijk vooruitgang geboekt. Hopelijk kunnen we dit nu doortrekken naar volgend jaar. Het is mooi dat ik tegenwoordig zo constant presteer en zo vlot onder die 47 seconden blijf.” Zaterdag sloot hij zijn wedstrijdblok af met een 200m in Ciudad Real, iets ten zuiden van Madrid. Met 21.45 bleef hij nipt boven z’n besttijd van 21.28. “Ik had op iets meer gehoopt op de 200m. Maar dit was de laatste race va mijn seizoen. Momenteel is de situatie zo dat als ik woensdag terugkeer, ik in België in quarantaine moet. Ik heb afgesproken met mijn trainster Lieve Van Mechelen dat die quarantaine ook meteen m’n rustperiode tussen zomer- en winterseizoen is.”