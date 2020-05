Asfaltwerken aan Atomiumlaan (bij Atlas Copco) veroorzaken hele week hinder PhT

25 mei 2020

15u45 0 Wilrijk Een aannemer vernieuwt deze week het asfalt en de greppels in de Atomiumlaan in Wilrijk, waar Atlas Copco is gevestigd. Dat veroorzaakt flink wat hinder voor alle gemotoriseerd verkeer.

Van 25 tot 28 mei zijn beide rijrichtingen voor motoren, auto’s, bussen en vrachtwagens afgesloten tussen de A12 (Boomsesteenweg) en de in- en uitrit van Atlas Copco. Alle zijstraten die op de Atomiumlaan uitmonden, zijn doodlopend. Er wordt een omleiding voorzien via de A12, Krijgslaan, Doornstraat en Kleine Doornstraat. Vanaf de ventweg van de A12 is er een tijdelijke bezoekersinrit voor Atlas Copco.

Van 28 tot 30 mei is de Atomiumlaan voor gemotoriseerd verkeer onderbroken n beide richtingen tussen de Planetariumlaan en de Dijkstraat. Alle zijstraten lopen dood. De omleiding loopt deze keer via de A12, Krijgslaan, Doornstraat, Kleine Doornstraat en Kontichsesteenweg.