Altas Copco legt productie deels stil nadat verontruste arbeiders werk neerleggen ADA

19 maart 2020

18u08

Bron: Belga 0 Wilrijk Bij Atlas Copco in Wilrijk heeft de directie besloten om komende maandag het grootste deel van de productiesite te sluiten door het coronavirus. Negenhonderd van de 1.400 arbeiders zullen dan overschakelen op tijdelijke werkloosheid. Enkel de productie die cruciaal is voor het toeleveren van essentiële sectoren waaronder ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallaties, de farmaceutische en de voedingsindustrie zal nog doorgaan.

Een deel van de arbeiders bij Atlas Copco had donderdagochtend het werk neergelegd uit ongerustheid over de situatie in het bedrijf. “Sinds de regering dinsdagavond de nieuwe maatregelen aankondigde, voerde Atlas Copco in de loop van woensdag bijkomende aanpassingen door om te voldoen aan de vereisten gesteld voor bedrijven, waaronder bijkomende hygiënemaatregelen en een nieuwe manier van werken waarbij we de regels van social distancing maximaal konden garanderen”, zegt Alex Bongaerts, Vice President Finance & Administration. “We beoogden daarbij maximale veiligheid voor onze medewerkers en een zo groot mogelijke continuïteit van onze operaties. Veel sectoren wereldwijd rekenen immers op onze producten en diensten. We merkten echter deze ochtend dat de genomen maatregelen onvoldoende waren om de ongerustheid bij onze arbeiders weg te nemen.”

Compressoren voor ziekenhuizen

Na gesprekken met de arbeiders en de vakbonden nam de directie de beslissing om de activiteiten vanaf maandag grotendeels te stoppen. Het distributiecentrum en de airtec-divisie blijven wel open. “Minimum vijftig procent van onze arbeiders in die afdelingen heeft zich bereid verklaard aan de slag te willen blijven om de continuïteit voor onder andere wisselstukken en compressoren voor ziekenhuizen en andere cruciale sectoren te garanderen”, aldus Bongaerts. “We zijn erkentelijk naar onze mensen dat een deel van hen wil blijven werken om onze maatschappelijke rol te kunnen waarmaken.”

Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront kunnen de drie divisies die sluiten, de week nadien weer openen indien er tegen dan personeel wil gaan werken. “Dat zal op vrijwillige basis gebeuren”, zegt Wim Leyzen van ABVV Metaal. “Het geeft de directie in ieder geval de tijd om extra maatregelen in te voeren.”