Agressieve winkeldief bedreigt personeel met aansteker Sander Bral

05 december 2019

15u53 0

Het winkelpersoneel van een elektronicazaak betrapte woensdagavond een winkeldief die met een aansteker de beveiliging van een gsm-toestel had gebrand. Hierbij raakte echter ook het toestel zelf en een toonbank beschadigd. Toen het winkelpersoneel hem wilde tegenhouden, werd hij bijzonder agressief. Hij probeerde met de vlam van de aansteker het winkelpersoneel te verbranden. Uiteindelijk waren er meerdere medewerkers nodig om hem in bedwang te houden tot de aankomst van de politie. De dertigjarige verdachte bleek goed gekend bij politie en gerecht. Hij werd door de politie gearresteerd, maar beschadigde tijdens de rit het politievoertuig en verwondde een inspecteur. De man werd uiteindelijk opgesloten in het cellencomplex aan de Noorderlaan.