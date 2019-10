A12 richting Brussel in Wilrijk volledig versperd door ladingverlies slachtafval Sander Bral

07 oktober 2019

15u37 0 Wilrijk Door een ongeval is de A12 richting Brussel ter hoogte van Wilrijk (Antwerpen) volledig versperd. De brandweer is aanwezig om een verloren lading slachtafval op te kuisen. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling lang duren. Het verkeer van Antwerpen naar Brussel neemt best de E19.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De snelweg is momenteel volledig versperd richting Brussel. Het Vlaams Verkeercentrum raadt aan uit de buurt te blijven of verplaatsingen over de A12 uit te stellen. Best neem je de E19 van Antwerpen naar Brussel.

De afhandelingsduur zou meer dan twee uur in beslag nemen.

#A12 Voor het opruimen van een lading slachtafval in Wilrijk, ter hoogte van het kruispunt met de Atomiumlaan, is de A12 richting Brussel volledig afgesloten. Van Antwerpen naar Brussel rij je best via de E19. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link