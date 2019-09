87-jarige vrouw dood aangetroffen onder puin van verwoeste huizen Patrick Lefelon

04 september 2019

04u50 42 Wilrijk De ontploffing aan het Ridderveld in Wilrijk heeft één dodelijk slachtoffer geëist. Rond half drie vannacht is de 87-jarige vermiste Louisa D. dood aangetroffen. De brandweer en civiele bescherming hadden de hele nacht in het puin van de drie verwoeste woningen naar haar gezocht.

De hulpdiensten hadden na de ontploffing om half een gisterenmiddag waarbij drie rijhuizen volledig vernield werden, drie slachtoffers levend vanonder het puin gehaald. Voor het laatste slachtoffer, een 57-jarige man, duurde de reddingsoperatie maar liefst vier uur. Hij werd rond half vijf bevrijd.

Vanaf dat moment bleef er nog één vermiste over, de 87-jarige Louisa D. die in het middelste van de drie verwoeste huizen woonde. Zij was alleenstaande sinds haar man deze zomer was overleden.

De brandweer en civiele bescherming zochten met speurhonden en met een speciaal trilapparaat. Deze zogenaamde vibrafoon kan heel nauwkeurig minimale geluiden aanduiden.

Gisterenavond werd het zoekwerk stilgelegd omdat twee zijmuren op instorten stonden. Een zware kraan brak de muren voorzichtig af, waarna de brandweermannen met de hand verder konden zoeken.

“Vannacht rond half drie werd het laatste slachtoffer gelokaliseerd in het puin. Jammer genoeg is de vrouw overleden", zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. “Alle aanwezige hulpdiensten leven erg mee met de familie van het slachtoffer.”

Het gerechtelijk labo en politiemensen van het DVI-team (Disaster Victim Identification) kwamen in de loop van de nacht nog ter plaatse om onderzoek te voeren. Daarna werden de opruimingswerken verdergezet.