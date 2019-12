‘Lijk’ in autokoffer blijkt gewoon zieke man te zijn Patrick Lefelon

18 december 2019

15u16 13 Wilrijk Een vreemd incident woensdagmorgen op de hoek van de Jozef Kenneslei en de Heistraat in het centrum van Wilrijk. Volgens verschillende getuigen was er ‘s nachts een levensloos persoon in een autokoffer afgevoerd. De politie doorzocht het appartement van boven tot onder, maar kwam tot de conclusie dat er niets crimineels aan de hand was. De persoon in kwestie was niet dood, maar was onwel geworden.

“Een reconstructie?”, vraagt een voorbijganger woensdagmiddag aan enkele toeschouwers die naar de politiecombi’s in de afgeslotenJozef Kenneslei staan te kijken. “Neenee, iemand zou vannacht een lijk hebben buitengedragen. De buurvrouw heeft het gezien”, reageerden de omstaanders.

Volgens de politie waren er woensdagmorgen verschillende meldingen binnengekomen over mannen die iemand in een koffer zouden hebben gestoken. Een buur had zelfs foto’s gemaakt van het verdachte tafereel. In de hal van het gebouw werden ook bloedvlekken aangetroffen.

De politie sloot de straat af en laboranten van de federale gerechtelijke politie (FGP) gingen op zoek naar sporen. Ook de moordbrigade van de FGP kwam ter plaatse

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Enkele uren later in het onderzoek blijkt dat iemand in een appartement in de loop van nacht onwel is geworden, door zijn vrienden naar een wagen werd gedragen en dan naar het ziekenhuis werd gevoerd. Terwijl de politie bezig was met zijn onderzoek in het gebouw, is de bewuste man ook ter plaatse gekomen en heeft zijn verhaal gedaan.”

De onderzoeksrechter zal nu alle betrokkenen laten verhoren om hun versies te verifiëren.